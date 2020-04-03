Знаменита українська співачка Анна Седокова в стильному купальнику похвалилася жарким кадром з відпочинку

Цього разу артистка вирішила представити раніше не публикованное фото, зроблене під час відпустки зірки в Міконос. Таким чином співачка хотіла нагадати про жаркі дні, які провела разом з дітьми і молодим коханим, пише Рoliteka.net.

Так, на представленому кадрі Ганна без макіяжу і з розпущеним, трохи вологим волоссям позувала на тлі барвистого пейзажу біля моря. Артистка сховала очі за сонцезахисними окулярами і здивувала фігурою в купальнику з принтом в дрібну квіточку. При цьому з боку видно, як Аня втягнула живіт, щоб приховати недоліки фігури.

Зазначимо, після відпустки зірка вирушила в зал, а також змінила режим харчування, після чого схудла одразу на пару кг.

«Якщо б ти міг вибрати, де провести карантин? Яке місто було б? Я б на Міконосі або Лос Анджелес, а ти?», – написала Анна під стильним фото.

Шанувальники почали відзначати свої варіанти, де б їм хотілося провести час в ізоляції через карантин, не забувши також похвалити фігуру артистки.

Відзначимо, не так давно Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі.

Зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним чином – короткий топ, ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Ганни (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Всі🔥🔥🔥 Ми в мережі !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube і я пишу ці рядки і не вірю, що це сталося 😭😭 Перший випуск з прекрасною @klavacoca і я вдячна їй за те, що вперше Клава розповіла мені про свої стосунки зараз і про те, який крутий у неї зараз хлопець і наскільки красиво він доглядав. Приготуйте носові хусточки. першому побаченні, яке було... Ні, подивіться і все дізнаєтеся 🤪 Це була наша мрія».

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