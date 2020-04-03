Знаменитая украинская певица Анна Седокова в стильном купальнике похвасталась жарким кадром из отдыха

В этот раз артистка решила представить ранее не публикованное фото, сделанное во время отпуска звезды в Миконосе. Таким образом певица хотела напомнить о жарких днях, которые провела вместе с детьми и молодым возлюбленным, пишет Рoliteka.net.

Так, на представленном кадре Анна без макияжа и с распущенными, чуть влажными волосами позировала на фоне красочного пейзажа у моря. Артистка скрыла глаза за солнцезащитными очками и удивила фигурой в купальнике с принтом в мелкий цветочек. При этом со стороны видно, как Аня втянула живот, чтобы скрыть недостатки фигуры.

Отметим, после отпуска звезда отправилась в зал, а также изменила режим питания, после чего похудела сразу на пару кг.

«Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес, а ты?», – написала Анна под стильным фото.

Поклонники принялись отмечать свои варианты, где бы им хотелось провести время в изоляции из-за карантина, не забыв также похвалить фигуру артистки. Многие написали также, что пора уехать к бабушке в село, где куда лучше всех курортов.

Отметим, не так давно Анна заявила, что создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы. Несколько часов назад певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети.

Звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Все🔥🔥🔥 Мы в сети !!! Наше шоу #КВАРТИРА69 в #Youtube и я пишу эти строки и не верю, что это произошло 😭😭 Первый выпуск с прекрасной @klavacoca и я благодарна ей за то, что впервые Клава рассказала мне о своих отношениях сейчас и о том, какой крутой у неё сейчас парень и насколько красиво он ухаживал. Приготовьте носовые платочки. первом свидании, которое было... Нет, посмотрите и все узнаёте 🤪 Это была наша мечта».

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