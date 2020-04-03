Спливає все більше подробиць з життя примадонни

Поет-пісняр Михайло Шабров, який писав безліч пісень для Софії Ротару, розповів про дружбу з російською виконавицею Аллою Пугачовою

В інтерв'ю російським ЗМІ він зазначив, що раніше Пугачова була зовсім іншою людиною. 75-річний автор зізнався, що раніше вони з примадонною дружили і спілкувалися в одній компанії. Шабров розповів, що Пугачова грала в карти з Іллею Рєзником на гроші, а виграш він забирав собі, так як не знав правил гри. Шабров був настільки близький до артистки, що навіть був присутній на похороні її матері.

«Раніше ми дружили. Я знав і її маму Зінаїду Архиповну, навіть проводжав в останній шлях. Бував у них в крихітній квартирці на вулиці Скрябіна. Тоді Алла була інша», - розповів він.

За словами Шаброва, останні чверть століття вони зі співачкою не спілкуються, хоча ніяких сварок між ними не було.

«Просто мені не сподобалося її нове оточення, яке Аллі в рот дивилося, лебезило і мало не ручки пані цілувало. Плюс у неї з'явилася зарозумілість. Для мене це фальшивість, я чітко на таке реагую», - зізнався він.

Відзначимо, що Михайло Шабров відомий як автор пісень «Лаванда», «Луна, Луна» і «Хуторянка». Він писав пісні для Софії Ротару, Ірини Понаровської, Михайла Боярського та інших.

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