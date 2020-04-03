Він нарешті зважився на це

Російський співак Сергій Лазарєв здивував шанувальників дивним рішенням

Пізно ввечері на своїй сторінці в Instagram він опублікував чорно-білий знімок, передає Politeka. На фото сумний Лазарєв дивиться вгору, стоячи на чорному тлі. Підпис до фото співак не залишив, поставивши тільки сердечко.

Але шанувальники Лазарєва відразу ж звернули увагу на те, що співак відкрив коментарі, які він тримав закритими з початку 2020 року. Тоді він заявив, що йому набридли сварки в коментарях і злі підписи хейтерів. Крім цього, артист відписався від всіх своїх друзів, щоб більше часу проводити в реальному житті. Він розповів, що Instagram забирав у нього дуже багато часу.

За день новий пост артиста зібрав майже 95 тисяч лайків. Не стрималася його колега по сцені, співачка Лоліта і теж поставила лайк співакові. Шанувальники в захваті від того, що нарешті можуть залишати коментарі.

«Коментарі відкриті, боже, боже, чи це не диво?», «Господи, а давно коментарі відкрив??», «Ну нарешті», «Який неймовірний. Шикарне фото», «Такий гарний, з глузду з'їхати можна», «Дуже гарний, просто неймовірний», «Бережіть себе», «Однак глибоко», «самий Самий», «Ви грандіозний», - пишуть користувачі мережі.

До речі, Сергію Лазарєву довгий час приписували роман зі співачкою Ані Лорак.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв підкорив домашнім відео і показав своє головне багатство: «Такі великі!».

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