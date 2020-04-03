Відома українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова володіє прекрасною фігурою і не може упустити моменту, щоб нею не похвалитися

На одному з останніх знімків Ілона постала в сценічному образі, в якому танцювала в одному з випусків шоу, пише Politeka.net.

Нярд був відвертим та Ілона виглядала в ньому дуже гаряче і показала, чим спокушає чоловіків. Тонка тілесна тканина, зверху якої була сіточка з блискітками створювала враження, що Гвоздьова практично гола.

При цьому спинка красуні дійсно була голою. На ній помітні лише - тонкі бретельки сукні. Низ наряду обрамлений бахромою, під час руху він виглядає дуже ефектно.

Попереду виділені груди Ілони завдяки зазначеній тканині і зеленим смужкам на ній.

Проста зачіска і легкий макіяж - завершили образ хореографа.

В пості зірка написала, що дуже щаслива танцювати разом зі своїми підписниками. Варто відзначити, що Гвоздьова влаштовує уроки в режимі онлайн.

"Ми все переживемо, перетанцюємо і настане той день, коли ми зможемо обійняти своїх близьких, друзів і радіти знову повноцінному життю. Зате уявіть тільки, як ми з вами всі будемо згадувати цей «карантин», сміятися над історіями і всі будемо іншими,як ніби пройшли «перезавантаження» Всім бажаю 36,6 С, позитиву,більше посмішок і вітаміну D", - написала Ілона.

За три години пост зібрав майже 5000 коментарів і багато лайків.

"Красуня", "Приголомшлива дівчина👍😍😍", "Илоонка, ти така крута 🔥...", "Красива 👌👌Як статуетка 👌👌", "Чарівна🔥", "Дякуємо за гарний настрій!!!", "Така гарнааа!👍", "Ну нічого собі фото! Супер!!!", "Ух ти яка гаряча🔥🔥🔥", "Сексі!", - написали користувачі мережі.

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