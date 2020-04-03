Зірка Кварталу 95 Євген Кошовий розповів, як проводить карантин

В самоізоляції актор проводить багато часу з дітьми, передає прес-служба Кварталу.

«Ми накупили багато настільних ігор і намагаємося їх освоювати. З улюблених ігор – Дженга (коли потрібно побудувати башту з дерев'яних брусків, виймаючи деталі з нижніх «поверхів» і доповідаючи їх наверх. – Ред.). Вона універсальна, підходить для дітей будь-якого віку, тобто, як для молодшої Серафими, так і для Вари», - розповів він.

Також Кошовий зазначив, що на карантині його старша дочка продовжує вчитися дистанційно

«Допомоги поки моєї не просить, каже, що все сама. Я їй довіряю, але вона розуміє, що все це до пори, до часу. Тобто, якщо потім виявиться, що вона «сачкує», буде гірше, ніж зараз прийти і звернутися за допомогою», - каже шоу-мен.

Кошовий зазначив, що в ситуації, що склалася, його сім'ю не піддається паніці і намагається у всьому знаходити гарне. До того ж, у них є можливість вийти на свіже повітря, оскільки живуть за містом.

«А взагалі, слава богу, у нас є можливість вийти у двір, тому що ми живемо за містом. Ясна річ, що наша сім'я ніколи раніше не проводила стільки часу вдома разом, тому намагаємося знаходити у всьому позитивні моменти. Ми - не панікери», - розповів Кошовий.

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