Відома співачка Тіна Кароль показала, як продовжує кожен день худнути під час карантину

Цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового тренування. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка представила серію нових фото і відео, на яких позувала в новому спортивному костюмі і тренувалася не дивлячись в об'єктив, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз в розділі Сторі співачка з'явилася в порожньому спортзалі з недбало укладеними волоссям з боків і в звичайних лосинах болотного відтінку, а також світло-сірому топі на лямках.

Артистка в цей раз показала, як тренується з м'ячем, як стрибає на скакалці і представиа кілька вправ, які виконує интеревально - в перервах між виконанням планки, скручувань і вправ на стегна.

До цього ми писали про те, що Тіна Кароль приміряла на себе стильний лавандовий наряд, склавши конкуренцію Вірі Брежнєвій.

Кращі кадри Тіни з останніх зйомок з'являються на офіційному фан-акаунті Тіни. На цей раз шанувальники представили вбрання зірки, який також одягала і Віра Брежнєва. Фанати запропонували порівняти два способу артисток і вибрати найкращий.

Співачки позували в лавандовом вбранні довжиною в підлогу, повністю розшитому паєтками і прикрашене чорними смугами на зоні декольте і без бретелей. При цьому волосся зірок розпущені, а на обличчях яскравий макіяж.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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