Популярна українська співачка Оля Полякова і телеведуча Маша Єфросиніна здивували ігрищами на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Розбавляємо карантинні будні позитивом! Граємо в гру «Правда чи дія», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що в ході гри Єфросиніна намалювала собі монобровь, «кущі» під носом і невеликі вусики. А Полякова відбулася чорною помадою, яку наносила з закритими очима, і на швидку руку намальованими стрілками.

«Боже, жах. Безумство. Подумав, що ви вже того», ««Волосся навіть з носа стирчать! Після карантину так у всіх», «Це було дуже смішно. Я сміялася як могла»,» Дивилися, укатывались зі сміху, давайте в такому ж дусі», «просто супер», - пишуть користувачі.

До цього ми писали, що артисти Юрій Ткач та Оля Полякова зіграли у відверту гру і зняли це на відео.

Зірки вирішили яскраво відзначити 1 квітня, День дурня, і пограти по відеозв'язку в популярну гру "Правда або дія". З кожним новим раундом ставки підвищувалися. У якийсь момент Полякова зажадала, щоб Юрій Ткач завдав собі пасту на голову у формі "какашки". Актор не горів бажанням це робити, але йому на допомогу прийшла дружина, яка не без задоволення видавила з тюбика немаленьку спіральку.

У відповідь на це Юрій Ткач змусив свою суперницю зробити на камеру дуже непристойну річ: написати на лобі нецензурне слово, правда, дозволив замінити одну букву "зірочкою". За його словами, "ніхто цього не робить".

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість.

Як повідомляла Politeka, Полякова влаштувала екстремальний відпочинок в одному купальнику, засвітивши груди.

Також Politeka писала про Полякову, Фреймут та інших зірок, які змінили колір волосся і вразили видом.