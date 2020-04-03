Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, здивувала сміливим танцем в халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

Так, Кумейко танцює в крихітному халаті у себе на кухні біля холодильника, елегантно демонструючи розкішні форми. Уточнимо, що все це відбувається під пісню MARUV «Це тільки між нами».

Звернемо увагу, що шанувальники зірки поспішили захопитися витівкою кумира.

«О боже, що це було? Краса», «тому що не можна бути на світі красивою такою», «дрилі», «супер просто!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця гурту "Nikita", яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, збентежила відвертими фото.

Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram ряд знімків, які не вразять хіба що сліпого. Красуня вирішила згадати квітень 2017 року, коли брала участь у зйомках для чоловічого журналу XXL.

Анастасія позувала в мереживній білизні, млосно й заклично вигинаючись у всіляких ракурсах. А на деяких фото зірка і зовсім позбулася від сорому, як і від будь-якого натяку на одяг - що вже прикривати таку красу.

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