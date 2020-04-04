Актриса Ірина Сопонару з «Кварталу 95» вирішила порадувати фанатів й показала знімки з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не соромся світитися, адже ти сонце», - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на фотографії Сопонару позує в мокрому купальнику під час відпочинку. Також вона вказала авторство знімка. Його робила ведуча популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

«Бомба», «супер!», «вау, який крутий знімок», «дуже красива», «Це не законно бути такою як сонце», «дуже гарно, як і завжди», - пишуть користувачі.

До цього повідомлялося, що українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", деякий час тому відпочивала на острові Балі .

Красуня запостила багато фото з відпочинку, проте деякі так і не були опубліковані. Тому Сопонару вирішила порадувати знімками, вже повернувшись з відпочинку.

Так, кілька годин тому зірка опублікувала знімок в купальнику. Красуню зняли якраз, коли вона стояла у воді, а в цей час її вдарила хвиля.

Дівчина виглядала щасливою і трохи здивованим. Ірина позувала відкривши рот і закривши очі, а також відкинувши руки назад.

Варто звернути увагу на відвертий купальник з глибоким вирізом до пупка. Купальний наряд трохи намок з-за води.

Ірина доповнила пляжний образ різними прикрасами.

"Тільки хороші флюїди", - підписала зірка сонячне фото.

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