Актриса Ірина Сопонару з «Кварталу 95» вирішила порадувати фанатів й показала знімки з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Не соромся світитися, адже ти сонце», - коротко підписаний знімок.
Уточнимо, що на фотографії Сопонару позує в мокрому купальнику під час відпочинку. Також вона вказала авторство знімка. Його робила ведуча популярного шоу «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.
«Бомба», «супер!», «вау, який крутий знімок», «дуже красива», «Це не законно бути такою як сонце», «дуже гарно, як і завжди», - пишуть користувачі.
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До цього повідомлялося, що українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", деякий час тому відпочивала на острові Балі .
Красуня запостила багато фото з відпочинку, проте деякі так і не були опубліковані. Тому Сопонару вирішила порадувати знімками, вже повернувшись з відпочинку.
Так, кілька годин тому зірка опублікувала знімок в купальнику. Красуню зняли якраз, коли вона стояла у воді, а в цей час її вдарила хвиля.
Дівчина виглядала щасливою і трохи здивованим. Ірина позувала відкривши рот і закривши очі, а також відкинувши руки назад.
Варто звернути увагу на відвертий купальник з глибоким вирізом до пупка. Купальний наряд трохи намок з-за води.
Ірина доповнила пляжний образ різними прикрасами.
"Тільки хороші флюїди", - підписала зірка сонячне фото.
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