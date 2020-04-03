Ані Лорак показала, як виглядає вдома на карантині, і розповіла про те, чим займається
Популярна українська співачка, яка вже давно переїхала в Росію, як і багато інших зараз сидить вдома на карантині. Судячи з усього, Лорак занудьгувала і вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками.
Як повідомляє Politeka, зірка опублікувала нове фото в своєму Instagram. На відміну від більшості інших своїх знімків, на ньому Лорак позує в простому і вільному домашньому одязі з рожевими пухнастими тапочками. Втім, навіть для такого випадку співачка не змогла обійтися без макіяжу і показати своє обличчя без косметики. На фото Лорак сидить за столом, а перед нею лежить закритий ноутбук. Варто відзначити, що в цілому кадр виглядає постановочним і досить незграбним.
«Як ви, мої любі? Чим займаєтеся на карантині? Вирішила поділитися з вами своїм ТОП-3 улюблених серіалів.
1. Картковий будиночок
2. Форс-мажори
3. Підпільна імперія
А що ви дивитеся?», - написала у підписі до світлини Лорак.
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Шанувальники співачки відразу ж взялися коментувати її новий пост.
«Красуня! А я переглядаю Ваші виступи, Шоу, і кліпи!», «На домашньому. Така мила і затишна! Кароліна, виходьте в прямий ефір!», «ойй, Кароліночка ви така красива і ніжна, не можу намилуватися», «Кароліночка яка красуня. Спасибі, що порадували таким теплим, домашнім фото», «Красуня. скучила по сцені?», «найкрасивіша», - пишуть люди.
Нагадаємо, Лорак в халатику перетворилася на Лободу заради кокетливого фото.
Як повідомляла Politeka, Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.
Також Politeka писала, що Лорак вразила зовнішністю в білосніжному вбранні, фото облетіло мережу.