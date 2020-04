View this post on Instagram

Ровно год назад 3-го апреля я и мой талантливый Друг @m_galustyan прилетели в Америку с большим концертным юмористическим туром «Смешной и ещё смешнее». За весь апрель мы посетили 15 городов - Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Майами, Атланта, Детройт, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Кливленд, Филадельфия. И ещё на пару деньков залетели в Канаду - Монреаль и Торонто. Этот Большой Тур мы не забудем никогда!!! 🔥😂Спасибо всем благодарным зрителям, кто был на наших концертах. Мы вас очень любим!!! ❤️А как это было, смотрите уже сегодня на моём #youtube канале, и не забывайте подписываться на него(ссылка в шапке профиля). Впереди вас ждёт ещё очень много интересного!!!(Отдельное спасибо @gruzman.show за крутое видео) #приятногопросмотРАаааа