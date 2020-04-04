Російський шоумен Олександр Ревва, більше відомий як Артур Пирожков, показав, чим займався рік тому
Артист поділився у себе на сторінці в Instagram архівним записом, зробленим під час гастролей у Вашингтоні (США) разом з колегою Михайлом Галустяном, передає Politeka.
В кадрі комік лежить на лавочці у парку.
«Це Америка, одноповерхова, тут дуже комфортно. Нас поселили прямо на сонечку», – жартує артист.
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У підписі до відео він розповів, що 3 квітня минулого року прилетів сюди з великим гумористичним туром «Смішний і ще смішніший».
«За весь квітень ми відвідали 15 міст - Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Майамі, Атланта, Детройт, Чикаго, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Даллас, Клівленд, Філадельфія. І ще на пару деньків залетіли до Канади - Монреаль і Торонто. Цей Великий Тур ми не забудемо ніколи!!», – пише Ревва.
В одному з моментів видно, як Олександр розповідає американської офіціантки про те, що вони «відомі персони», а також каже, що «люди тут милі», на що вона відповідає з посмішкою «Добре». Дружині артиста, красуні Анжеліці, такий момент не сподобається, найімовірніше.
У коментарях шанувальники не поскупилися на компліменти, однак були і ті, хто не обійшовся без скепсису:
«Вашому гумору немає рівних 🙌», «Круті хлопці 🤠», «Найкращий виконавець ♥️♥️♥️♥️щастя вам», «Бомж бляха 🇺🇦🔥😮», «Популярні люди блін, були б популярні – вас би скрізь впізнавали... 🤦♂️».
Раніше ми розповідали про те, що Ревва публічно привітав свого друга Марюса Вайсберга з днем народження. Загальне фото з режисером він опублікував на сторінці в соцмережі.
Як відомо, в 2013 році співачці Вірі Брежнєвій приписували роман з Марюсом Вайсбергом, який був режисером фільму «Любов у великому місті», де Віра грала головну роль. На той момент Брежнєва вже була розлучена, тому під час зйомок проводила час з Вайсбергом. ЗМІ тоді застали парочку в казино, де режисер ніжно обіймав і цілував співачку.
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