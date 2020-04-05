37-річна українська співачка Анна Сєдокова розговорилася з шанувальниками, розкривши, що у неї на душі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в яскравому образі. Седокова зізналася, що її часто засуджують за зухвалий зовнішній вигляд та скандальну поведінку. Аня розповіла, як справляється з хвилею "хейтерства" і подякувала відданим фанатам за підтримку.

"Сьогодні в прямому ефірі, ми вчилися не тільки робити концертний яскравий мейк, але і приймати. І якщо з прийняттям себе у нас якось виходить, то з іншими не дуже... Я людина, яку десятиліттями засуджують за не правильну довжину сукні, відверті слова, сімейні статуси, кількість моїх дітей. Я знаю, як бути мішенню для насмішок і засудження. Я відчуваю цей біль і дуже хочу, щоб на її місці розцвіла любов, - повідомила зірка. - Замість засудження або бажання викрити іншого в недостатній святості, нам всім потрібно трохи побільше любові. Особливо в цей складний для нас усіх момент ❤️"

На новому фото Аня з'явилася в кофтині, яку спустила на одному плечі, з яскравим макіяжем, що підкреслив її неземну красу. Знаменитість зробила незвичайну зачіску з двома гульками. Нахиливши трохи голову, співачка трохи з сумом дивиться в об'єктив.

Шанувальники, менше ніж за півдня встигли понад 40 000 разів оцінити фото, засипавши артистку компліментами.

"Неймовірно красиво ❤️"

"Краса, ну прям аж по очах б'є!😍"

"Робіть це для себе і про себе, а ми будемо співпереживати, радіти, любити і бути щасливими разом з вами 😘"

"Забавна🔥))"

Раніше ми повідомляли, Седокова поділилася фото в Instagram, показавши свій наряд, в якому вона була під час прем'єри свого нового шоу "Квартира 69". Співачка постала в світлих джинсах-бойфрендах з високою талією і прозорій сірій кофті, під якою помітний чорний ліфчик.

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