Світлана Лобода зворушила милими домашніми знімками зі старшою дочкою і розповіла, як проводить час з дітьми

Популярна українська співачка, яка останнім часом живе і працює в Росії, зараз сидить вдома на карантині. Як повідомляє Politeka, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Лобода розповіла про те, що вирішила присвятити раптово звільнений час своїм дочкам.

Як відомо, співачка виховує двох дівчаток: 8-річну Євангеліну і Тільду, якій в травні виповниться два роки.

Лобода опублікувала кілька домашніх фото зі своєю старшою донькою. На фото вони сидять в обнімку на дивані, і дівчинка міцно притискається до мами, а на одному зі знімків навіть цілує її в щічку.

«Уявіть як щасливі ваші діти зараз....скільки радості вони отримують від того, що ви поруч ....ми з дітьми вечорами дивимося старе радянське кіно ...чим займаєтесь ви?», - написала Лобода.

В коментарях люди масово розчулюються сімейних знімків співачки.

«Неймовірно красиво», «Вам дуже личить цей колір волосся», «Боже, які ви красиві. Євочка диво, так радісно, що вона зараз поруч з Вами, а Ви поруч з нею», «Красуні, стільки тепла», «Копія мами», «Красуні», - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода в крихітному купальнику показала, як розважається з дочкою.

Як повідомляла Politeka, Лобода без сорому посвітила на камеру своїми багатствами в крихітному топі.

Також Politeka писала, що Лобода на підлозі показала, як накачати форми мрії.