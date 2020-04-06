Популярний російський співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників зухвалою витівкою

Відео, на якому 52-річний співак дивно себе поводить, він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах Кіркоров лежить на ліжку в оточенні кнопок від соцмережі Ютуб. Він охає, гладить себе, звивається на ліжку і вигукує різні слова. Все це виглядає вкрай дивно.

«Залишайтеся вдома! І нехай «сплячий режим» пробуджує тільки приємні сни і бачення!», - написав Кіркоров, анонсувавши спільні прямі ефіри з Ольгою Поляковою та Настею Івлеєвою.

За годину відео Кіркорова подивилися понад 230 тисяч разів. Шанувальники хвалять співака за почуття гумору, але є й ті, хто витівку Кіркорова не оцінив.

«Хоча б ви піднімаєте настрій», «Геніально», «Вау», «Браво», «Філіп балдіє», «Псих», «І так щоранку», «Еротичненько», «Скільки пристрасті», «Краще, що бачив», «Який зая», «Жарішка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров показав, як виглядає його 7-річний син Мартін. Хлопчик росте справжнім красенем, у нього вже є власний аккаунт в Instagram, де він і ділиться періодично яскравими фото. На свіжому фото син Кіркорова з'явився в стильному костюмчику у життєствердній обстановці.

Нагадаємо, що Кіркоров показав своїх уже дорослих дітей, особисті кадри: «ось це розкіш!».

Як повідомляла Politeka, змарнілий Кіркоров вийшов у люди і приголомшив своїм виглядом: "років 15 скинув".

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