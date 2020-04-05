Зірка Студії «Квартал 95» Марта Адамчук показала, як радіє весняному сонечку на безпечній дистанції через карантин

Відома українська актриса і співачка, яка прославилася як фіналістка 7-го сезону «Голосу країни» і зірка «Жіночого кварталу», не сумує навіть під час карантину. Як повідомляє Politeka, красуня поділилася свіжим фото з прогулянки на своїй сторінці в Instagram.

Так, артистка зробила селфи під час прогулянки на свіжому повітрі. На фото Адамчук позує в простому повсякденному одязі: футболці і легкій бежевій курточці. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся зірка вирішила залишити без традиційного розкішного укладання.

Незважаючи на те, що під час карантину Адамчук гуляє по вулиці без маски, вона підкреслила, що робить це «на безпечній дистанції».

Шанувальники артистки вже відреагували на фото, засипавши зірку сотнями лайків.

«Дуже красива», - пишуть в коментарях.

До цього повідомлялося, що Адамчук опублікувала в Instagram чорно-біле фото, на якому похвалилася гарною фігурою. Березня накинула пальто, по всій видомости, на оголене тіло. Проте все було прикрите і зайвого нічого не виглядало, крім витонченої ніжки. Це фото - справжній спокуса.

На шиї красуні можна помітити маленьку ланцюжок з кулоном. Березня наділу великі окуляри. Волосся зірка прибрала тому й засвітила акуратні сережки у вухах.

Дівчина повернула голову і подивилася вдалину. Артистка усміхалась, поклавши руку на подушку.



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