Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram

На фото Сопонару позує в шубці, під якою нічого немає. Ірина сиділа в кріслі і закинула ногу за ногу, білизни під п'ятій точці теж не виявилося. На тлі можна побачити велике панорамне вікно і більше нічого. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А де то червоне плаття,що було на КВН ? Може порадуєте фоточками в ньому?", "Іра зараз весна в природі і тепло відчувається,так ти вирішила ще більше розігріти фантазію людей)))", "Ти просто гармата ти така красива що просто неможливо стриматися і зізнався тибе в цьому!!", "О Боже, яка Ви прекрасна)".

Раніше ми повідомляли, що зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару продовжує радувати своїх шанувальників кумедними відео в невеселий період ізоляції.

Так, нещодавно Ірина опублікувала запис, на якому вона нібито ридає з-за того, що у неї закінчився туалетний папір, і каже, що «немає нічого гірше».

Нове відео вийшло ще більш смішним. Цього разу дівчина представила цілий міні-детектив, який можна назвати «У пошуках туалетного паперу».

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