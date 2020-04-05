Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала нове фото в Instagram

На фото Кухар позує в смугастому легкому літньому платті, яке підняла, щоб не забруднити в каламутній воді, в якій вона стояла. Катерина позувала біля великого слона і тримала в руці черпак і щітку, якій, мабуть, мила тварина. Балерина позувала прямо біля хобота слона, а біля нього можна побачити вухо ще одного. На тлі помітна різна рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я думаю це спогад в серці назавжди", "Катя, скільки слон заплатив за купання?))", "З глузду з'їхати як це круто", "Це просто очманіти!Тільки наша Катруся могла залізти у воду і купати слона,чудо а не дівчинка", "Такі милашки".

Раніше ми повідомляли, що чоловік прими-балерини Катерини Кухар, зірки "Танців з зірками", Олександр Стоянов показав в Instagram, чим зайнятий з дружиною.

На кадрах Олександр в одних штанях підтягується за перегородку, яка знаходиться у стелі. Правда він зміг зробити це лише один раз. Кухар видно не було, вона знімала все на відео і підганяла Стоянова.

"А ви робите вранці зарядку?", - написала Кухар під кадром.

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