Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове спокусливе фото в Instagram

На фото Мейхер позує в піжамі, можливо сукню, і плащі, що звисає з неї. Надія сиділа на стільці і задерла ноги, таким чином показуючи їх повністю. Видно, що білизна співачка вирішила не надягати. На тлі нічого не видно, крім тканинної штори. Волосся у Грановської були довгими і розпущеним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мега-сильно", "На Ахматову змахує", "Браво", "Без подиху", "простежується драма,смуток, глибина, хвилювання,і звичайно ж душевність!!! Любов до життя у вас не має меж. Здоров'я! Надихають такі люди ,як ви ,це ДУЖЕ ЧУДОВО!!!", "Надія чудово!) А по-вашому-яка пісня з групи підійшла б до цього вірша?))".

Раніше ми повідомляли, що Популярна українська співачка Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», показала фігуру в сукню з декольте.

Так, співачка позує у бежевій сукні з вирізом, поверх якого накидається елегантна накидка. При цьому Мейхер вирішив притримати верхній одяг, підкресливши значні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, розкішна Мехер показала «близнят» у сукні з вирізом»

А ще Politeka писала, що пекуча Надя Мейхер ризикнула показати себе без косметики

Також Politeka повідомляла, що спекотна Мейхер показала "дари природи" у величезному декольте



