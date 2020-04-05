Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула розкішним тілом в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Час сауни», - коротко говориться в повідомленні.
Так, мокра дівчина позує після відвідування процедури в одній білизні і чорно-білій шапці, демонструючи розкішне тіло на камеру.
Однак шанувальники Горовий залишилися без можливості щось сказати, оскільки фотографією зірка вирішила поділитися в Сторіс.
МОЗ звернувся до українців з важливою заявою через епідемію: "84 відсотки людей мали..."
Весілля Тіни Кароль і Дана Балана, зірка засвітила розкішну каблучку: "Твій чоловік!"
Роздягнена блондинка з «Квартал 95» застигла в пікантній позі заради жарких кадрів: «Не соромся...»
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала свою поточну форму в лосинах і короткому спортивному топі.
Наталія Горова вже тривалий час займається схудненням. Вона змінила харчування і почала ходити в зал ще до карантину. Зараз вона часто тренується вдома і демонструє результати своїх тренувань.
Так, в цей раз юна красуня показала вже плоский живіт і талію, якої їй вдалося досягти після відпустки у Мексиці.
Тоді, відзначимо, вона всім поскаржилася на свою «фігуру жінки».
Горова вразила красою на камеру, розмахуючи руками в різні сторони, щоб краще було видно її форму. На кадрах можна помітити, що дочка Потапа зовсім без макіяжу, а верх її тіла без одягу – один лише спортивний ліфчик.
«В якій половині дня вам простіше тренуватися?», – запитала вона у фоловерів.
Нагадаємо, дочка Потапа показала фігуру в бікіні і здивувала змінами у зовнішності
А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику