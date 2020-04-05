Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула розкішним тілом в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Час сауни», - коротко говориться в повідомленні.

Так, мокра дівчина позує після відвідування процедури в одній білизні і чорно-білій шапці, демонструючи розкішне тіло на камеру.

Однак шанувальники Горовий залишилися без можливості щось сказати, оскільки фотографією зірка вирішила поділитися в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала свою поточну форму в лосинах і короткому спортивному топі.

Наталія Горова вже тривалий час займається схудненням. Вона змінила харчування і почала ходити в зал ще до карантину. Зараз вона часто тренується вдома і демонструє результати своїх тренувань.

Так, в цей раз юна красуня показала вже плоский живіт і талію, якої їй вдалося досягти після відпустки у Мексиці.

Тоді, відзначимо, вона всім поскаржилася на свою «фігуру жінки».

Горова вразила красою на камеру, розмахуючи руками в різні сторони, щоб краще було видно її форму. На кадрах можна помітити, що дочка Потапа зовсім без макіяжу, а верх її тіла без одягу – один лише спортивний ліфчик.

«В якій половині дня вам простіше тренуватися?», – запитала вона у фоловерів.

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