Відома українська співачка Наталя Могилевська показала себе в новому образі в Instagram

На фото Могилевська позує у весільній сукні з поясом на талії. Волосся у Наталі були розпущені, а образ вона доповнила великий фатою. Верхня частина сукні була прозорою. Співачка позувала на тлі двері. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Весілля в ефірі 1+1. Як Вам? Хто дивився?", - написала Наталя.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ваааааааааууу, яка ви красива! Вам дуже йде ця сукня!)", "Ти просто супер!!!", "Я вже 7 років не дивлюся телевізор , не витрачаю час даремно", "Така зворушлива, неймовірна!!", "розбиває мені серце кожен раз", "я пропустила, блін а повтор буде, супер, коли це було?", "Ви під вінець?", "Наталі, це дуже несподівано. Ви як завжди сама сама".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Наталія Могилевська показала цікаве відео в Instagram.

На відео Наталя сидить на підлозі і співає пісню "Ой, зима моя, ти, зима...". Вона показала себе в кофті або плаття, невідомо, так як нижня частина не було видно. На тлі можна побачити камін, а також вікно і природу за ним, яку показала Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська вразила фото крупним планом

А ще Politeka писала, що Могилевська із збільшеною грудьми порвала всіх прямо на сцені

Також Politeka повідомляла, що Кошовий і Ткач із «Кварталу 95» выпятили свою гордість на очах у Могилевської



