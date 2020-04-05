Українська виконавиця Світлана Лобода порадувала фанатів знімками з дому в облягаючому топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, виконавиця кудись йде без макіяжу, одягли розкішні форми в крихітний топ.

«Переходимо до розтяжці», - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що зірка знімає себе на камеру з різних ракурсів, виставивши напоказ неймовірне тіло.

А на іншому знімку Лобода вже після тренування танцює під різну музику.

До цього ми писали, що українська співачка Світлана Лобода останні дні змушена проводити вдома через карантин. Втім, Лободу це не зупиняє: зірка продовжує регулярно публікувати нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. У розділі Сториз Лобода вирішила показати, як підтримує фігуру у формі, продовжуючи займатися вдома.

На кадрах можна побачити, як співачка тренується. Зокрема, Лобода демонструє свою вражаючу розтяжку і виконує нахили до витягнутих ніг.

«Позаймалися англійською, тепер займаємося спортом. Хача! Будемо качками!», - хвалиться артистка на перших кадрах.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа: «Може стригануть…».

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу: "А чия це рука ззаду?".

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців: "більше не худни!".