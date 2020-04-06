Український продюсер і виконавець Потап здивував українців дивним ранковим луком

Свіже фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку він в яскравому жовтому костюмі і жовтій пов'язці на голові задер одну ногу вгору. Видно, що Потап максимально розслаблений вдома. З-під светра виглядає погано заправлена біла футболка.

На другому знімку Потап лежить на дивані, а поряд з ним лежить їх з Настею Каменських собака.

«Як я провів вихідні», - підписав фото Потап.

За годину пост зірки зібрав понад 15 тисяч лайків. В коментарях бурхливо обговорюють образ Потапа, порівнюючи його з бананом, лимоном і канаркою.

«Ви випадково не майстер кун-фу?)», «Ви вбили Білла?)», «Розглядаю не вас і собачку, а кухню.. Актуальна тема, будівництво», «Яка лапочка», «Каратист», «Це супер вихідні, коли все спокійно», «Песик солодкий», «Гарна фізична форма - залог гарного настрою», «Побачила і згадала пухляша з кліпу Little big - uno!))», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських відкрила секрет з особистого життя з артистом. Вона зізналася, що відмовилася від обручки, тому що на концертах носити її небезпечно. За словами співачки, буває так, що опускаєш руку в зал, а дістаєш її вже без прикрас.

Нагадаємо, що Потап на дивані з Позитивом збентежив Монатіка гумовою жінкою: «Запросіть Кароль».

Як повідомляла Politeka, Потап в дірявих штанях вразив новою зовнішністю, Каменських вплинула: показове фото.

Також Politeka писала, що схудла Каменських в одній піжамі показала, чим спокусила Потапа: "Лялечка".