Українська артистка, зірка «Квартал 95» Олена Кравець розповіла, що їй довелося звернутися до лікарів, незважаючи на карантин

Про це вона розповіла під час прямого ефіру, коли відповідала на запитання шанувальників, передає Politeka. Кравець зізналася, що дотримується карантину і сидить вдома, але іноді все ж доводиться виходити.

«Іноді виходжу з дітьми. Ходжу в магазин. Просто ходжу. Ходжу на масаж. Лагоджу собі спину. Займаюся пілатесом. Читаю», - розповіла артистка.

Кравець не стала вдаватися в подробиці, що саме сталося з її спиною, але стає зрозуміло, що проблема серйозна, раз актриса ходить до фахівців навіть під час карантину.

Під час ефіру Кравець також згадала про свою дочку Машу, яка, за її словами, набагато сміливіше, ніж вона була в її віці. Раніше ми писали, що старша дочка не живе з Оленою. В інтерв'ю «ЖВЛ» Кравець зізналася, що Маша живе разом з подружкою на квартирі в Києві, де за нею доглядають куми і друзі. Таке рішення було ухвалене через проблеми з логістикою.

«Так склалися обставини. У мене виникла ця шалена думка, вся її життя проходить там, де живуть наші куми і друзі. Там охороняється житловий масив, тобто все складалося ідеально», - розповіла артистка.

Нагадаємо, що трагедія в родині Олени Кравець з "Квартал 95", зірка втратила двох дітей через роботу: "Була гонитва і...".

Як повідомляла Politeka, грайливий Горбунов розбурхав видом перед Кравець: "Пташині лапки і...".

Також Politeka писала, що Олена Кравець вразила зовнішністю і поведінкою в ізоляції: «багато хто не повірить, але…».