29-річна українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, збентежила гарячим видом в обтягуючому вбранні

Як передає Politeka.net, Регіна активно ділиться кадрами своїх "карантинних" буднів в мікроблозі в Instagram. Артистка, будучи дружиною і молодою матусею (Тодоренко в 2018 році пов'язала своє життя з російським співаком Владом Топаловим і в цьому ж році народила первістка), часто дає поради, як не зійти з розуму в самоізоляції. 

Цього разу зірка вирішила привернути увагу шанувальників заняттям йогою. Для цього Регіна наділа лосини і короткий топ, які вигідно підкреслили всі її найхвилюючі принади. 

Дівчина ставала в різні пози, випинаючи п'яту точку, розтягуючись і дивуючи з кожним розкутим рухом все більше (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця).

"Друзі, ви теж помітили, що в ці дні, коли необхідно залишатися вдома, ти постійно щось жуєш? І не тому, що голодний, а тому що холодильник забитий всілякими смаколиками. І якщо раніше мене найчастіше можна було зустріти на знімальному майданчику, то вдома моїми улюбленими локаціями стали – холодильник, плита і обідній стіл. У такий період важливо не забувати про спорт, тому підготувала для вас декілька асан, які підійдуть і для новачків", - написала співачка в соцмережі.

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Користувачі бурхливо відреагували на пост Тодоренко. Правда, багатьом не до душі виявилася реклама, за що її, власне, і пожурили.

"А є ще щось на ринку, що Регіна НЕ рекламувала? 😄"

"Скільки можна рекламувати?"

"Дякую за рекомендацію, я ось ходжу колами навколо холодильника. 🤣Це жах"

"Якими ласощами?? Гроші на їжу дитині то вже закінчуються. Прокиньтеся, країна на порозі голоду, скоро вже елементарно треба буде народу на хліб і молоко десь гроші шукати🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

"Такий маршрут -холодильник,плита, обідній стіл зараз у всіх жінок 😉😂😂карантин карантином а їсти хочеться завжди 😉 головне не перестаратися і робити собі розвантажувальні дні, наприклад 😉"

"Спорт,зараз під час карантину неймовірно важливий🔥 Але я впевнений що багато людей, величезна більшість просто заллють на цей аспект,і запливуть жиром,і просядуть своє здоров'я( Алкоголь робить свої справи і шкідлива їжа на замовлення.."

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Ребята, вы тоже заметили, что в эти дни, когда необходимо оставаться дома, ты постоянно что-то жуешь? И не потому что голоден, а потому что холодильник забит всякими вкусностями. И если раньше меня чаще всего можно было встретить на съемочной площадке, то дома моими любимыми локациями стали – холодильник, плита и обеденный стол. В такой период важно не забывать о спорте, поэтому подготовила для вас несколько асан, которые подойдут и для новичков. Помните, что сейчас как никогда важно заботиться о своем здоровье и иммунитете! Но неизменным хедлайнером моих тренировок является молочный напиток Immuno Lakto с комплексом пробиотиков и витаминов, который способствует нормальному функционированию иммунной системы и дарит мне силы после занятий спортом! Его можно приобрести в магазинах @pyaterochka_official и @perekrestok А еще и поучаствовать в розыгрыше 250 000 рублей! Для этого после покупки необходимо зарегистрировать карты лояльности на промо-сайте https://immunolakto.ru/ и, таким образом, получить шанс выиграть приз. Укрепляйте иммунитет и не забывайте мыть руки! #immunolakto

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