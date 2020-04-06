40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, зачарувала своїми талантами на кухні

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як місить тісто для того, щоб спекти солодкі смаколики (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Альбіна постала ненафарбованою в злегка розхристаному вигляді, в домашній майці коричневого кольору. Зірка ретельно замішувала тісто, при цьому неможливо не помітити, що на ній немає нижньої білизни, адже вона крупним планом зняла свої груди й активні рухи руками. Зрідка її обличчя потрапляло в кадр - задоволена собою Альбіна посміхалася, не приховуючи захвату від процесу.

Зрештою, зірка похвалилася результатом - апетитною випічкою, від якої аж слинки течуть.

"Добрий день! А ми тут плюшками балуємося😋😋😋..... робите самі тісто або купуєте? Або взагалі ні про тісто🤬???Результат каруселі➡️➡️➡️ рецепт тіста в сторіз👌🏻", - написала Альбіна в соцмережі.

Шанувальники за кілька годин поставили тисячі лайків, засипавши артистку компліментами.

"Спокусили! Втекла готувати 💕 яка Ви молодець!"

"Апетитно виглядає🤗А взагалі побалувати своїх близьких завжди в радість🤗поділіться рецептиком?😉"

"ООО бліііін.... з корицею?!!!😍😍😍май лав❤️😋😋😋"

"Яка ви майстриня.Дуже апетитно.Теж захотілося"

Раніше ми повідомляли, Альбіна ніколи не соромилася своєї природньої краси. Артистка часто позує без макіяжу. Нещодавно вона виставила фото, де постала з рушником на голові і в халаті.

"Прекрасно виглядаєте без косметики!😍❤️"; "Неймовірна 😍😍. Альбіна, ви мене засліпили своєю красою! 🥰"; "халатик зайвий", - писали в коментарях.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою

А ще Politeka писала, що Джанабаєва без білизни показала, чим займається в ліжку