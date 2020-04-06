40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, дружина артиста Валерія Меладзе, зачарувала своїми талантами на кухні
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як місить тісто для того, щоб спекти солодкі смаколики (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Альбіна постала ненафарбованою в злегка розхристаному вигляді, в домашній майці коричневого кольору. Зірка ретельно замішувала тісто, при цьому неможливо не помітити, що на ній немає нижньої білизни, адже вона крупним планом зняла свої груди й активні рухи руками. Зрідка її обличчя потрапляло в кадр - задоволена собою Альбіна посміхалася, не приховуючи захвату від процесу.
Зрештою, зірка похвалилася результатом - апетитною випічкою, від якої аж слинки течуть.
"Добрий день! А ми тут плюшками балуємося😋😋😋..... робите самі тісто або купуєте? Або взагалі ні про тісто🤬???Результат каруселі➡️➡️➡️ рецепт тіста в сторіз👌🏻", - написала Альбіна в соцмережі.
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Шанувальники за кілька годин поставили тисячі лайків, засипавши артистку компліментами.
"Спокусили! Втекла готувати 💕 яка Ви молодець!"
"Апетитно виглядає🤗А взагалі побалувати своїх близьких завжди в радість🤗поділіться рецептиком?😉"
"ООО бліііін.... з корицею?!!!😍😍😍май лав❤️😋😋😋"
"Яка ви майстриня.Дуже апетитно.Теж захотілося"
Раніше ми повідомляли, Альбіна ніколи не соромилася своєї природньої краси. Артистка часто позує без макіяжу. Нещодавно вона виставила фото, де постала з рушником на голові і в халаті.
"Прекрасно виглядаєте без косметики!😍❤️"; "Неймовірна 😍😍. Альбіна, ви мене засліпили своєю красою! 🥰"; "халатик зайвий", - писали в коментарях.
Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою
А ще Politeka писала, що Джанабаєва без білизни показала, чим займається в ліжку