22-річна модель Альона Преснякова, дружина онука Алли Пугачової Микити, збентежила новим фото

Як передає Politeka.net, блакитноока блондинка поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з пишною зачіскою. Преснякова зняла обличчя крупним планом, при цьому помітно, що вона не користувалася косметикою. Дівчина примірила шкіряну курточку, що додало кілька брутальності її ніжному образу, а також доповнила "лук" масивними золотими прикрасами.

"Коли заснула з косичкою 🦁", - підписала кадр Альона.

Але не тільки зміни в зачісці помітили уважні шанувальники. Раніше з'явилася інформація, що красуня зважилася на більш радикальні методи, крім як "заплести косички". На думку деяких користувачів мережі, дівчина підкреслила контури губ за допомогою популярних нині уколів краси. Також ходили чутки про її можливі пластичні операції, що час від часу стає гарячою темою для обговорення. Очевидно, що "захомутавши" зоряного чоловіка, Альона й сама стала об'єктом особливої уваги.

"Поміняли форму підборіддя?) 👍🏼"; "Якааа😍"; "Краса страшна сила 😍 Ви не реально красива ))"; "Ви дуже схожі з чоловіком ,дуже красиві 😍"; "Навіщо їй міняти щось,коли вона красунею народилася????", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, онук співачки Алли Пугачової, син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова, Микита одружився на Альоні в 2017 році. А зустрічатися вони почали трьома роками раніше, коли дівчині було всього 17, і вона йшла в одинадцятий клас.

Раніше ми повідомляли, Альона захопила публіку гарячою фотосесією в спокусливому атласному платті на пляжі. Кокетливі зав'язки в зоні декольте додали наряду особливого шарму. На фото модель позувала в різних ракурсах, закидала назад волосся й зухвало задирала спідницю.

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