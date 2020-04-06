Модель Маргарита Паша, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2019», опублікувала яскраве фото з відпочинку

Зірка в ідеально білому спортивному костюмі приголомшила розкішною фігурою, повідомляє Politeka.net.

На фото модель позувала в топі, який не тільки обтягнув груди, але і дозволив помилуватися кубиками пресу. Тонка талія також гідна захоплення.

Крім того, на зірці були легінси, які облягали накачані ніжки і пружні сідниці.

Образ знаменитості завершували аксесуари.

Маргарита розпустила волосся, і підняла голову до неба. Її промениста посмішка, здавалося, осяває все навколо.

В пості Паша з надією повідомляє, що скоро закінчиться карантин.

"Я впевнена,що багато хто навчаться цінувати кожен день, годину, хвилину (секунду) свого життя, навчаться жити тут і зараз, насолоджуватися кожним моментом ), не відкладати в довгий ящик, те, що можна зробити зараз...", - написала Паша.

На думку моделі, людству дали час на «переусвідомлення».

"Бережіть себе ❤️і намагайтеся в усьому бачити хоча б маленьку частку щастя ,радості ...😉 Я впевнена ми з усім впораємося 🙏🏻❤️", - написала Паша.

За 10 хвилин пост зібрав майже 200 лайків та багато коментарів.

"Сильні, оптимістичні прогнози від сильної, чарівної ❤️❤️❤️", "Я захоплююся твоєю фігурою,просто ідеал! Коли вже поділишся з нами програмою тренувань?🔥❤️", "Ох, ти чудова😍😇💙", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Маргарита Паша позувала в машині у розстебнутій куртці і топі з вирізом, виставивши напоказ розкішне тіло. На очах у Паші окуляри, які вона знімає і дарує шанувальникам повітряний поцілунок.

«На пробіжку. Завтра вже не побігаємо», - коротко говориться в повідомленні.

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