37-річна українська співачка Анна Сєдокова навчила фанатів шити захисні маски, що дуже актуально в світлі останніх подій

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому детально розповідає і показує, як пошити маску без швейної машинки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Виявляється, Аня з малих років вміє відмінно справлятися з голкою і ниткою.

"Я вмію шити з дитинства. Пам'ятаю мамину швейну машинку на кухонному столі і як я до неї з 8 років вже підібралася. Саме тоді я почала мріяти про свій бренд", - зізналася співачка.

В кадрі Сєдокова постала в спальні, стоячи на колінах біля ліжка, де розклала шматочки тканини та інші приналежності. Зірка вибрала зручний одяг: вільну футболку рожевого відтінку і чорні лосини. Також, щоб їй нічого не заважало, артистка зібрала волосся наверх в дві гульки. Аня нанесла легкий макіяж в рожевих тонах.

"Зняла для вас детальну інструкцію, як пошити маску вдома. Відразу скажу, так, вони не медичні, але, як мінімум, у вас буде веселе заняття для всієї родини на пару годин точно, а як максимум, коли ви захочете будучи в такій масці, піднести руки до обличчя, то у вас, як мінімум, це не вийде ) Перевірено на собі", - поділилася Сєдокова.

Пост Ані викликав бурхливу реакцію у користувачів, які вмить кинулися обговорювати її ініціативу.

"Ой!)а як же дихати в ній?)))хоча можна просто задихнутися красивою😂"

"Яка розумниця Анютка 🔥"

"Ого🔥🔥🔥, супер, дякую"

"Можна її зверху на медичні одягати і буде красиво 🔥"

"Господи,ну що за милашка??!!!😍"

"Як у шкіряній масці можна дихати !😂Маска повинна бути х/б ,щоб її можна було прати і прасувати )"

"Ні швейної машинки,ні столу,на ліжку викрійки"

"Мені здалося що Аня живіт ховала💙"

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