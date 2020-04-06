50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан здивував шикарним номером зі своєю 46-річною дружиною, співачкою Наташею Корольовою

Як передає Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) опублікував нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому зображений один з його трюків під час ювілейного шоу (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Тарзан вийшов на сцену в дуже спокусливому образі, в одних трусах. Красень любить епатувати публіку, виставляючи на показ розкішне накачане тіло. При цьому неможливо було не помітити, яким закоханим поглядом він дивиться на свою дружину, яка зустрічала його на сцені.

Танцюрист з легкістю "злетів" під куполом концертного залу - його фізичній підготовці, враховуючи вік, можна тільки позаздрити. Кружляючого Тарзана і Наташу, яка залишилася на сцені "зв'язувала" довга тканина. В кінці номера ювіляр пристрасно пригорнув до себе дружину і поцілував.

Грандіозне шоу нікого не могло залишити байдужим. Шанувальники за півгодини встигли майже 6 000 раз оцінити ролик, поставивши "сердечка".

"Ви перебуваєте зараз у найкращому віці з Наташею. Шикарна пара!👏"

"Ох ти. А як Сергій дивиться на Наташу. Думаю, варто молодому поколінню повчитися👍🔥"

"Боже, як все 😍 красиво"

"Аполлон"

"Круто ваааще!!!🔥🔥"

"Це було красиво і дуже сек*ально!)) 😍"

Раніше ми повідомляли, Тарзан остаточно позбувся сорому і опублікував фото, на якому постав повністю оголеним. Мабуть, артистові дуже нудно на карантині, що він таким чином вирішив розважити себе і своїх шанувальників. Глушко повернувся спиною до об'єктиву, засвітивши апетитні "булочки".

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати: "Сережок, ти що...".

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа: «Королевою всі заздрять».