Російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в багатьох фільмах виробництва «Квартал 95», здивувала новим відео з колегою

Уривок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео Ходченкова з актором Олександром Молочніковим зображують пару, яка подорожує по Арізоні і вимушено зупиняється на нічліг в пустелі.

«Втекли до Арізони. Deleted scenes 4. Ми подумали зав'язати, але щось багато хто обурююється і хочуть ще, тому ми зліпили вам четверту серію супер міні серіалу», - підписала Ходченкова відео.

На кадри потрапив також інтимний момент, в якому Молочніков намагається спокусити Ходченкову і вмовити на близькі стосунки. Втім, актриса кілька разів відмовляє йому і намагається ухилитися від його обіймів.

Зазначимо, що в одному з епізодів актор каже водієві, який підібрав його на дорозі: "Вона трохи божевільна, вибачте..Мабуть психічне відхилення якесь".

Зазначимо, що реаліті-фільм «Втекли в Арізону» - це історія про втечу в США і відносини Молочнікова і Ходченкової. Щоправда, глядачі до кінця так і не зрозуміли, це був прописаний сценарій або справжня історія відносин акторів.

«Клас», «Не зав'язуйте», «Пропав мужик ахахаха, життєво...», «Світлана найкраща акторка», «найкраща дівчинка», «Це просто вогонь», «А не страшно було ночувати посеред пустелі?», «Губа не дура у товариша», «Ді-на-ма», - пишуть користувачі мережі.

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