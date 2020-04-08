Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", порадувала шанувальників черговим фото в купальнику

Зірка нещодавно відпочивала на Балі, публікуючи різні знімки звідти, пише Politeka.net. Деякі фото залишилися в архіві артистки і ними вона вирішила ділитися, повернувшись додому.

Так, на одному з останніх знімків в Інстаграм Ірина Сопонару позує в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.

Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.

Блондинка підняла руки й закинула їх за голову. Вона закрила очі і посміхалася.

Позаду красуні відкривалися чудові види.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Як вам біологія??? Сподобалося", "Дуже гарне фото 😻", "Моя любимка😘", "Я твоя фанатка❤❤❤❤", "Разминочка", "Гарна 😍 можна якщо ви будете на наступному уроці сидіти, що б ви говорили Українською мовою?💛💛💛💛💛 Український вам більше пасує🔥💛", "Фото дуже гарне!Ви чудово виглядаєте!👏🤗❤️", "Дуже круто ви провели біологію 🙈🔥🔥", "Просто балдію❤️...", "Бомбезно ", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару опублікувала знімок в купальнику. Красуню зняли якраз, коли вона стояла у воді, а в цей час її вдарила хвиля.

Дівчина виглядала щасливою і трохи здивованою. Ірина позувала відкривши рот і закривши очі, а також відкинувши руки назад.

Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала в шубці, під якою нічого немає. Ірина сиділа в кріслі і закинула ногу за ногу, білизни під п'ятою точкою теж не виявилося.

На тлі можна побачити велике панорамне вікно і більше нічого. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним.

Нагадаємо, білява красуня з 95 Кварталу показала, що її щедро нагородила природа: "Ідеальна"

Як повідомляла Politeka, гаряча красуня з Квартал 95 влаштувала недитячі ігри: «Я намагалася бути…»

Також Politeka писала, що спокуслива зірка Кварталу 95 засвітила зайве в глибокому декольте: "Справжня Діва"