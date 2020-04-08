Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", порадувала шанувальників черговим фото в купальнику
Зірка нещодавно відпочивала на Балі, публікуючи різні знімки звідти, пише Politeka.net. Деякі фото залишилися в архіві артистки і ними вона вирішила ділитися, повернувшись додому.
Так, на одному з останніх знімків в Інстаграм Ірина Сопонару позує в купальнику з принтом пальми. Ліф обтягнув соковиті принади зірки, підкресливши всі достоїнства.
Зверху актриса одягла, ймовірно, халат з короткими рукавими, розкривши його.
Блондинка підняла руки й закинула їх за голову. Вона закрила очі і посміхалася.
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Позаду красуні відкривалися чудові види.
За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків та багато коментарів.
"Як вам біологія??? Сподобалося", "Дуже гарне фото 😻", "Моя любимка😘", "Я твоя фанатка❤❤❤❤", "Разминочка", "Гарна 😍 можна якщо ви будете на наступному уроці сидіти, що б ви говорили Українською мовою?💛💛💛💛💛 Український вам більше пасує🔥💛", "Фото дуже гарне!Ви чудово виглядаєте!👏🤗❤️", "Дуже круто ви провели біологію 🙈🔥🔥", "Просто балдію❤️...", "Бомбезно ", - написали користувачі мережі.
Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару опублікувала знімок в купальнику. Красуню зняли якраз, коли вона стояла у воді, а в цей час її вдарила хвиля.
Дівчина виглядала щасливою і трохи здивованою. Ірина позувала відкривши рот і закривши очі, а також відкинувши руки назад.
Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала в шубці, під якою нічого немає. Ірина сиділа в кріслі і закинула ногу за ногу, білизни під п'ятою точкою теж не виявилося.
На тлі можна побачити велике панорамне вікно і більше нічого. Волосся актриса вирішила залишити розпущеним.
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