Ось це поворот

Відомий російський гуморист, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, чим займаються його діти на карантині

Кумедне відео з донькою Лізою він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На ролику видно, як діти побудували халабуди у своїй кімнаті, залишивши на дверях напис «Потягни за мотузочку».

Галкін захотів зняти забавні розваги дітей на карантині, але Ліза з суворим виразом обличчя вигнала його з халабуди. «Немає входів папараці», - заявила вона, сховавшись за пледом.

«Карантин. Немає входів нікому!», - жартівливо підписав відео Галкін, якого буквально виставили за двері халабуди.

За два дні відео з малою подивилися понад 2,2 мільйонів разів. Шанувальники зіркової родини залишили безліч коментарів.

«Наймиліша сім'я у світі», «Любимка», «Ліза це точно майбутня велика актриса», «Папа підробляє папараціями?», «Хоч Ліза дасть нам настрій.. молодець», «Тато вже набрид», «Класна дівчушка Ліза! Стільки в ній привабливості», «Правильно, папарациям нічого порушувати особистий простір», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Максим Галкін регулярно публікує кумедні відео зі своїми дітьми. Гаррі і Ліза – дуже талановиті і різнобічно розвинені діти. Вони люблять співати, танцювати, ставити сценки і грати разом.

Нагадаємо, що Пугачова з Галкіним вибралися на прогулянку під час карантину, мережа кипить: "Макс, бабусю свою бережи".

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