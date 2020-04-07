Відома співачка Тіна Кароль показала разом зі знаменитою ведучою Регіною Тодоренко, як проходять їхні карантинні будні

Після того, як в країнах був введений режим ізоляції з-за карантину, зірки почали показувати в соціальних мережах, як вони проводять вільний час і чим полюбляють займатися, пише Рoliteka.net.

Наприклад, Тіна Кароль вранці влаштовує насичені тренування. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка представила серію нових фото і відео, на яких позувала в новому спортивному костюмі і тренувалася на вулиці, не дивлячись в об'єктив. Тіна показала, як займається зі скакалкою і які вправи з йоги їй подобаються найбільше.

У той же час Регіна Тодоренко влаштувала в гримерці переполох своїми переодяганнями перед камерою. Зірка попросила стиліста прикрити її, поки сама переодягалася перед об'єктивом.

Після вона постала з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на блискучі очі і засмаглу шкіру. Доповнила свій образ Регіна незвичайним темно-смарагдовим сукнею зі сміливим декольте і бантом на талії.

Зазначимо, незважаючи на режим ізоляції, Тодоренко бере участь у зйомках власного шоу та шоу "Маски. Хто ти?" без перерви.

Також раніше Тіна показувала, як із сином можна провести час з користю:

«Привіт! Як у мене справи – я на самоізоляції. Напевно, як і всі. Це тимчасова міра, яка допоможе врятувати життя мільйонів. Ось це просте правило – просто залишатися вдома. І тим більше, це прекрасна можливість приділити увагу своїм рідним і близьким», - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль позує разом з улюбленим чоловіком – сином Веніаміном. Дитина зробив саморобний плакат із закликом залишатися вдома під час епідемії вірусу з Китаю.

Нагадаємо, Кароль з'явилася з Брежнєвої в однакових сукнях: відразу видно, хто тут програв.

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