Онук Алли Пугачової, син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров здивував фанатів своїм новим образом

Хлопець, у якого були гарне світле волосся, поголився налисо, змусивши шанувальників переживати про своє здоров'я. 21-річний Дені вирішив поголитися прямо на камеру, взявши в руки машинку для стрижки і з легкістю прибравши все зайве волосся.

Фани зоряного спадкоємця почали переживати, що у Байсарова почалися проблеми зі здоров'ям, через які він підстригся. Але пізніше хлопець пояснив, що йому просто нудно на карантині, тому таким чином він вирішив розважити себе і своїх глядачів. Він також опублікував мем про різні стадії карантину, натякнувши, що він знаходиться на одній з останніх.

Найімовірніше, мати Дені Крістіна Орбакайте буде в жаху від витівок свого сина. Адже він був красенем, а тепер схожий на тяжко хворого хлопця.

Нагадаємо, що Дені Байсаров – це син Крістіни Орбакайте від шлюбу з мільйонером Русланом Байсаровим. Їх шлюб закінчився скандалами. Одного разу Байсаров побив Христину і зламав їй ніс, а після розлучення намагався заборонити їй спілкуватися з сином.

Зараз Орбакайте заміжня втретє. Її чоловік – бізнесмен Михайло Земцов. Разом вони більше 15 років, виховують доньку Клавдію. Але останнім часом шанувальники стали помічати, що Христина на всіх фотографіях виглядає нещасною.

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