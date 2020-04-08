Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Москві, поділилася відвертим знімком

Нове фото вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Лорак стоїть у спокусливому костюмі, що нагадує чи то наряд східної красуні, чи то костюм принцеси Леї з «Зоряних воєн».

На співачці надітий бюстгальтер, обшитий стразами, масивне кольє і сережки, а голову зірки прикрашає незвичайна прикраса з дорогоцінних каменів. Заради жаркого кадру Лорак роздяглася і показала свої прекрасні вигини, засвітивши пружний прес і тонку талію. Доповнила образ прозора спідниця, що прикриває стегна зірки. Справжні «кам'яні груди» у поєднанні з оголеними ділянками тіла розбурхали фантазію фанатів.

Співачка не пояснила, що це за образ, а шанувальники не змогли прокоментувати його, так як в сторіз відсутня така можливість. Але для Лорак такий відвертий образ в новинку. Зазвичай вона публікує більш скромні фото.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася знімком в розкішній короткій сукні з великими волонами на плечах. Співачка одягла ботфорти, які ідеально підходять до екстремального міні. Образ зірка доповнила капелюшком. Артистка кокетливо прикрила обличчя руками.

Нагадаємо, що Ані Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі: "Скоро будуть одні кістки стирчати".

Як повідомляла Politeka, Лорак у домашній майці здивувала новим іміджем: "Краще сховай це обличчя".

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