Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Москве, поделилась откровенным снимком

Новое фото она опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Лорак стоит в соблазнительном костюме, который напоминает то ли наряд восточной красавицы, то ли костюм принцессы Леи из «Звездных войн».

На певице надет бюстгальтер, обшитый стразами, массивное колье и серьги, а голову звезды украшает необычное украшение из драгоценных камней. Ради жаркого кадра Лорак разделась и показала свои прекрасные изгибы, засветив упругий пресс и тонкую талию. Дополнила образ прозрачная юбка, прикрывающая бедра звезды. Настоящая «каменная грудь» в сочетании с оголенными участками тела взбудоражила фантазию фанатов.

Певица не объяснила, что это за образ, а поклонники не смогли прокомментировать его, так как в сториз отсутствует такая возможность. Но для Лорак такой откровенный образ в новинку. Обычно она публикует более скромные фото.

Ранее мы писали, что Ани Лорак поделилась снимком в роскошном коротком платье с большими волонами на плечах. Певица надела ботфорты, которые идеально подходят к экстремальному мини. Образ звезда дополнила шляпкой. Артистка кокетливо прикрыла лицо руками.

Напомним, что Ани Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале: "Скоро будут одни кости торчать".

Как сообщала Politeka, Лорак в домашней майке озадачила новым имиджем: "Лучше спрячь это лицо".

Также Politeka писала, что Лорак не смогла скрыть следы неудачных уколов красоты: губы на пол-лица раздуло.