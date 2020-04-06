Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Москві, поділилася яскравими кадрами з фотосесії
Нові фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімках Лорак в розкішній короткій сукні з великими волонами на плечах стоїть на тлі стіни. Співачка наділа ботфорти, які ідеально підходять до екстремального міні. Образ зірка доповнила капелюшком. Артистка кокетливо прикрила обличчя руками.
«Ми і тільки Ми формуємо свої думки, які перетворюються в дії. Які думки, такі й вчинки. Керуйте своїм розумом самі! Це Ваше життя!», - написала Лорак під постом.
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За три години пост артистки зібрав понад 45 тисяч лайків. Підтримали артистку лайком Ігор Ніколаєв і Анна Семенович.
«Розумниця, красуня, надзвичайно талановита! Я завжди захоплююся вами! Обожнюю вас!», «Нереально красива», «Ви неймовірна! Ваші слова дуже в потрібний час», «Прекрасна. Здоров'я вам», «І як завжди дуже потрібні слова в самий відповідний момент», «Ох яка жінка», «Бомбезні фото», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, після розлучення Ані Лорак почала зустрічатися з 27-річним саунд-продюсером Єгором Глібом, колишнім чоловіком співачки Тетяни Решетняк. В цих відносинах Лорак буквально розцвіла і стала виглядати набагато свіжіше і молодше.
Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва: "Збереже його серце і...".
Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі: "Скоро будуть одні кістки стирчати".
Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото: «Скучила».