Українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі

Зірка приголомшила підписників своїми соковитими формами, пише Politeka.net. На українській знаменитості - короткий блакитний топ з довгими рукавами, який вона підняла і посвітила пружними грудьми.

Зірка була під топом в сукні з глибоким декольте, яке ледь приховувало апетитні принади.

На голові красуні - зачіска з кіс і червоні шпильки. Можна побачити і аксесуари, що доповнюють образ.

"Приймаю сонячні ванни (десь у своїх мріях)💃🏼🌤", - написала Соня, натякаючи на те, що знаходиться на самоізоляції.

За день публікація зібрала понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"Майже Фріда!) брови гарніше)", "Це ж ще з ТМПУ, випробування на мотузках, і тоді коли Даринка мамі дзвонила", "І скільки ж цьому фото?", "Шикарна кіца💋", "Фріда, чи це ти?🤔", "Розкішна) це в Мексиці🌷?)", "Ух яка, соковита 👌🏻", "Ти дуже гарна, 🙌🌹а я на карантині дивлюся 2 сезон ТопМодельПоУкраински😘", "Яка гарна ❤️❤️", "Ех,душа красива😍😅", "🔥🔥🔥🔥🔥 Ви завжди така різна 👍🏻", "Нереально 😍", "Вогонь", "Про божеее", "Однозначно один з найкрутіших образів", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, Плакидюк позувала з приспущеною сорочкою і відвертій сукні, виставивши напоказ розкішне тіло.

«Отже, битва титанів: СІРІ АБО КАРІ? Я завжди мріяла про сірі (і зрячі), а ви? Хто-небудь взагалі мріє про карі", - написала модель, помінявши колір очей на фото.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників:

«Ви дуже гарна», «прекрасна», «бомба», «Чудова», «ось це розкішне тіло».

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