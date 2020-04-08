Філіп Кіркоров зізнався, що відчуває до Ані Лорак

Про це він розповів під час прямого ефіру в Instagram з українською співачкою Олею Поляковою.

«Я – фанат Монатіка. По-перше, він дуже хороший хлопець, світлий. Справжній артист. Я — людина, що відчуває спрагу спілкування з талановитими людьми. Є у вас багато хороших артистів, але Кароліна (Ані Лорак) для мене номер один. Вона буквально член сім'ї», — заявив король російської естради.

Зазначимо, багато шанувальників давно помічали, що поведінка кіркорова з Лорак говорить про те, що вони досить близькі.

Кіркоров також розповів, що хотів би приїхати в Україну, і дуже шкодує, що зараз не має такої возвожности. При цьому він уверн, що вирішити питання повинен сам Володимир Зеленський.

"Достукатися до нього (Володимира Зеленського) я і не пробував, не звик просити. Я думаю, що він чудово знає, що Філіп Кіркоров завжди прийде і підтримає і зробить шоу. Але якщо досі він не простягнув руку, розуміючи і знаючи, що одним з найбільших моїх бажань зараз було б приїхати в Україну, значить, на це є причини. І напрошуватися я не буду», — сказав артист.

Нагадаємо, Кіркоров показав свою кохану жінку, тепер зрозуміло, на кого схожа 8-річна дочка співака.

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