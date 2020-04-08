На початку минулого місяця солісти "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) оголосили про розпад групи

Фанати були в шоці від новини і досі не можуть у це повірити, пише Politeka.net. В одній із фан-груп розмістили кілька спільних знімків Наді і Позитиву і попросили проголосувати за найкращий.

Чи варто говорити, що обидва учасника групи - просто на висоті. Зокрема, Надя, як завжди дуже гаряча, будь то у короткому топі з ланцюгами і шортиках, чорному костюмі з галкстуком або в боді чорних штанях.

Олексій Завгородній також дуже стильний, його образи заслуговують уваги. Яскраві штани, кофти з принтом, а також костюм - у цьому всьому співак виглядає дуже привабливо, чим і підкорив жіночі серця.

За три години пост зібрав понад 300 лайків, всього на групу зараз підписані 29,9 тисяч користувачів мережі.

Коментатори розділилися в думках, який лук їм більше подобається. Деякі схилялися, що у всіх нарядах пара виглядає чудово.

"Вселюбимки мої ❤️❤️❤️❤️😢😍", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вирішила представити серію кадрів, знятих у рамках спеціального "ДоДо-блогу".

Під час запису також можна помітити, як зірка переодягається, жартує з Дантесом і показує будні на карантині.

Артистка повеселилася з чоловіком і показала, як може шити сама, хоча Дантес і перебивав її, підштовхуючи за лікоть.

Нагадаємо також, що на фан-сторінці Наді Дорофєєвої представили раніше не опублікований ролик з програми "Тік-Ток".

Співачка жартівливо підспівувала дорослої пісні з нецензурними висловлюваннями, милуючись пухкими щічками і насмішкувато покрутившись перед камерою.

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