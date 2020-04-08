В начале прошлого месяца солисты "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы

Фанаты были в шоке от новости и до сих пор не могут в это поверить, пишет Politeka.net. В одной из фан-групп разместили несколько совместных снимков Нади и Позитива и попросили проголосовать за лучший.

Стоит ли говорить, что оба участника группы - просто на высоте. В часности, Надя, как всегда очень горяча, будь то в коротком топе с цепями и шортиках, черном костюме с галкстуком или в боди черных штанах.

Алексей Завгородний также очень стильный, его образы заслуживают внимания. Яркие штаны и кофты с принтом, а также костюм - в этом всем певец выглядит очень привлекательно, чем и покорил женские сердца.

За три часа пост собрал более 300 лайков, всего на группу сейчас подписаны 29,9 тысяч пользователей сети.

Комментаторы разделились во мнениях, какой лук им больше нравится. Некоторые склонялись, что во всех нарядах пара выглядит великолепно.

"Все любимки мои❤️❤️❤️❤️😢😍", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Надя Дорофеева решила представить серию кадров, отснятых в рамках ее специального "ДоДо-блога".

Во время записи также можно заметить, как звезда переодевается, шутит с Дантесом и показывает будни на карантине.

Артистка повеселилась с супругом и показала, как может шить сама, хотя Дантес и перебивал ее, подталкивая за локоть.

Напомним также, что на фан-странице Нади Дорофеевой представили ранее не опубликованный ролик из приложения "Тик-Ток".

Певица шутливо подпевала взрослой песне с нецензурными выражениями, любуясь пухлыми щечками и дурашливо покрутившись перед камерой.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте

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