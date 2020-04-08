Такого від зірки не очікував ніхто!

Російський співак Влад Топалов влаштував словесну перепалку з давньою подругою у всіх на очах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Признавайтесь, вже все, що можна було перебрали, розібрали?» - говориться в повідомленні.

Вирішила прокоментувати пост Топалова його давня подруга Оля Лук'янова, спровокувавши незручну ситуацію.

«А я вже ненавиджу фільми 😂 не знаю, коли знову зможу їх дивитися 😂😂😂», - уточнила вона.

У відповідь на це Топалов розповів дівчині про таких «штуках», як книги.

«а ти чула про такі штуки паперові - «книги»? Реально прикольно буває! Раджу», - сказав він.

Сама дівчина поспішила ретируватися: сказала, що взяла з собою на природу дві, і вже їх прочитала. А від електронних у неї нібито «болять очі».

«я жартую, сестричка!!! Я не сумніваюся, що ти багато читаєш», - сказав Топалов.

Звернемо увагу, що дружина Топалова - українська телеведуча Регіна Тодоренко, ніяк не відреагувала на інцидент.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко не нудьгує на карантині. Відповідна публікація з'явилася в її особистому Instagram.

зокрема, вона опублікувала відеоролик, на якому видно, як її чоловік Влад Топалов займається фізичними вправами з маленьким сином.

Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".

Також Politeka писала, що Тодоренко вразила інтимними деталями про свого сина: "Трохи не звалилася в непритомність від...".