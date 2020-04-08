Російський співак Влад Топалов влаштував словесну перепалку з давньою подругою у всіх на очах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Признавайтесь, вже все, що можна було перебрали, розібрали?» - говориться в повідомленні.
Вирішила прокоментувати пост Топалова його давня подруга Оля Лук'янова, спровокувавши незручну ситуацію.
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«А я вже ненавиджу фільми 😂 не знаю, коли знову зможу їх дивитися 😂😂😂», - уточнила вона.
У відповідь на це Топалов розповів дівчині про таких «штуках», як книги.
«а ти чула про такі штуки паперові - «книги»? Реально прикольно буває! Раджу», - сказав він.
Сама дівчина поспішила ретируватися: сказала, що взяла з собою на природу дві, і вже їх прочитала. А від електронних у неї нібито «болять очі».
«я жартую, сестричка!!! Я не сумніваюся, що ти багато читаєш», - сказав Топалов.
Звернемо увагу, що дружина Топалова - українська телеведуча Регіна Тодоренко, ніяк не відреагувала на інцидент.
Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко не нудьгує на карантині. Відповідна публікація з'явилася в її особистому Instagram.
зокрема, вона опублікувала відеоролик, на якому видно, як її чоловік Влад Топалов займається фізичними вправами з маленьким сином.
Нагадаємо, Тодоренко в міні-сукню блиснула схудлою фігурою: "Ух, яка соковита!".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко з Топаловим спантеличили розвагами в розпал карантину: "Очі краснющие".
Також Politeka писала, що Тодоренко вразила інтимними деталями про свого сина: "Трохи не звалилася в непритомність від...".