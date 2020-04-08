Популярна українська балерина Катерина Кухар, яка є ведучою «Танців з зірками», вразила природною красою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Якщо ви втомилися від телефону і ноутбука, завжди можна взяти в руки книгу і у вир з головою зануритися в неймовірні історії…», - йдеться в повідомленні.

Далі Кухар рекомендує список книг, які вона й сама встигла прочитати. Серед них:

Класика:

▫️Вільям Шекспір — «Приборкання норовливої»

▫️А. С. Пушкін — «Євгеній Онєгін»

▫️Жорж Санд — «Консуело»

▫️Сомерсет Моем — «Візерунковий покрив» / «Театр»

📖Детективи:⠀

▫️Ю Несбе — «Мисливець за головами» / «Сніговик» / «Спрага» / «Не було печалі»

▫️Джекі Коллінз — «Світ сповнений одружених чоловіків» / «Рок-зірка» / «Голлівудські діти»

📖Сучасна література:

▫️Ден Браун — «DaVinci code» / «Ангели і Демони» / «Інферно» / «Точка обману»

▫️Борис Акунін — «Левіафан» / «Коронація, або Останній з романів»

▫️Ольга Фреймут — «Про любов» / «Етикет»

▫️Анастасія Ігнатова — «Мама встигне все»

▫️Анна Гавальда — «35 кілограмів надії»

📖Психологія

▫️Книги з психології Дейла Карнегі — «Як перестати турбуватися і почати жити» / «Мистецтво публічної промови» /

▫️Вадим Зеланд — «Трансерфінг реальності»

Звернемо увагу, що шанувальники Кухар написали не тільки про те, що читають, а й захопилися зовнішністю кумира.

«Така милашка», «дуже люблю», «Ви в танцях з зірками начебто маєте образ суворої судді, але так Ви дуже добра», «вогонь взагалі», - пишуть вони.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала, чим займається з чоловіком в ліжку

Також Politeka писала, що Кухар з «Танців з зірками» здалася в розхристаному халаті

А ще Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" в халатику показала, чим спокусила зіркового чоловіка