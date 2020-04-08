Популярна українська балерина Катерина Кухар, яка є ведучою «Танців з зірками», вразила природною красою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Якщо ви втомилися від телефону і ноутбука, завжди можна взяти в руки книгу і у вир з головою зануритися в неймовірні історії…», - йдеться в повідомленні.
Далі Кухар рекомендує список книг, які вона й сама встигла прочитати. Серед них:
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Класика:
▫️Вільям Шекспір — «Приборкання норовливої»
▫️А. С. Пушкін — «Євгеній Онєгін»
▫️Жорж Санд — «Консуело»
▫️Сомерсет Моем — «Візерунковий покрив» / «Театр»
📖Детективи:⠀
▫️Ю Несбе — «Мисливець за головами» / «Сніговик» / «Спрага» / «Не було печалі»
▫️Джекі Коллінз — «Світ сповнений одружених чоловіків» / «Рок-зірка» / «Голлівудські діти»
📖Сучасна література:
▫️Ден Браун — «DaVinci code» / «Ангели і Демони» / «Інферно» / «Точка обману»
▫️Борис Акунін — «Левіафан» / «Коронація, або Останній з романів»
▫️Ольга Фреймут — «Про любов» / «Етикет»
▫️Анастасія Ігнатова — «Мама встигне все»
▫️Анна Гавальда — «35 кілограмів надії»
📖Психологія
▫️Книги з психології Дейла Карнегі — «Як перестати турбуватися і почати жити» / «Мистецтво публічної промови» /
▫️Вадим Зеланд — «Трансерфінг реальності»
Звернемо увагу, що шанувальники Кухар написали не тільки про те, що читають, а й захопилися зовнішністю кумира.
«Така милашка», «дуже люблю», «Ви в танцях з зірками начебто маєте образ суворої судді, але так Ви дуже добра», «вогонь взагалі», - пишуть вони.
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