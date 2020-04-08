Популярна українська співачка Надя Дорофєєва на камеру показала, як розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А у вас є скелети в шафі?) Закликаю всіх провести інвентаризацію‼️ По-перше це красиво 😂 буде...) По-друге - сховайте всі зимовий! ! ВЖЕ ПОРА 😉 👏 В третіх ви будете в повній готовності до виходу з карантину. Запевняю, навіть старим речам можна дати «нове» життя, привести їх в порядок і міксуючи з чимось новеньким», - йдеться в повідомленні.

Дорофєєва стверджує, що подібний «шмон» гардеробу – відмінний спосіб «повеселитися всією сім'єю, влаштувавши примірку з голосуванням сімейства ЗА або ПРОТИ. Рубилово буде серйозне».

На опублікованих кадрах видно Дорофєєву в облягаючому вбранні, що підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ти така красива», «красуня», «ти найкрасивіша!», «Надя – просто бомба!», «лапуська», «це чудове відео!», «суперовский вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, на початку минулого місяця солісти "Час і Скло" Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) оголосили про розпад групи.

Фанати були в шоці від новини і досі не можуть у це повірити. В одній із фан-груп розмістили кілька спільних знімків Наді і Позитиву і попросили проголосувати за найкращий.

чи Варто говорити, що обидва учасника групи - просто на висоті. Зокрема, Надя, як завжди дуже гаряча, будь то в короткому топі з ланцюгами і шортиках, чорному костюмі з галкстуком або в боді чорних штанях.

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