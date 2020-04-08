Популярна українська співачка Надя Дорофєєва на камеру показала, як розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А у вас є скелети в шафі?) Закликаю всіх провести інвентаризацію‼️ По-перше це красиво 😂 буде...) По-друге - сховайте всі зимовий! ! ВЖЕ ПОРА 😉 👏 В третіх ви будете в повній готовності до виходу з карантину. Запевняю, навіть старим речам можна дати «нове» життя, привести їх в порядок і міксуючи з чимось новеньким», - йдеться в повідомленні.

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А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️ ⠀ Во-первых это красиво 😂 ... будет) Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏 В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким. Ну и бонус - разумное потребление. А в четвёртых - это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное 😂 ⠀ Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю 😉 ⠀ Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG. Ссылку найдёте в описании профиля и сториз 🦾 ⠀ Удачи и не забудь и подписаться ⚡️ #надядорофеева #dodovlog

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Дорофєєва стверджує, що подібний «шмон» гардеробу – відмінний спосіб «повеселитися всією сім'єю, влаштувавши примірку з голосуванням сімейства ЗА або ПРОТИ. Рубилово буде серйозне».

На опублікованих кадрах видно Дорофєєву в облягаючому вбранні, що підкреслює її розкішні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ти така красива», «красуня», «ти найкрасивіша!», «Надя – просто бомба!», «лапуська», «це чудове відео!», «суперовский вигляд», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, на початку минулого місяця солісти "Час і Скло" Надя Дорофєєва та  Олексій Завгородній (Позитив) оголосили про розпад групи.

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Фанати були в шоці від новини і досі не можуть у це повірити. В одній із фан-груп розмістили кілька спільних знімків Наді і Позитиву і попросили проголосувати за найкращий. 

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чи Варто говорити, що обидва учасника групи - просто на висоті. Зокрема, Надя, як завжди дуже гаряча, будь то в короткому топі з ланцюгами і шортиках, чорному костюмі з галкстуком або в боді чорних штанях.  

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