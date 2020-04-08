Популярная украинская певица Надя Дорофеева на камеру показала, как развлекается на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️ Во-первых это красиво 😂 ... будет) Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏 В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким», - говорится в сообщении.

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А у вас есть скелеты в шкафу?) Призываю всех провести инвентаризацию‼️ ⠀ Во-первых это красиво 😂 ... будет) Во-вторых - спрячьте всё зимнее! ! УЖЕ ПОРА 😉 👏 В третьих вы будете в полной готовности к выходу из карантина. Уверяю, даже старым вещам можно дать «новую» жизнь, приведя их в порядок и миксуя с чем-то новеньким. Ну и бонус - разумное потребление. А в четвёртых - это отличный способ повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное 😂 ⠀ Таким образом вы почистите свой гардероб, обновитесь и вдохновитесь, уверяю 😉 ⠀ Как сделала это я - я показала в новом выпуске DODO VLOG. Ссылку найдёте в описании профиля и сториз 🦾 ⠀ Удачи и не забудь и подписаться ⚡️ #надядорофеева #dodovlog

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Дорофеева утверждает, что подобный «шмон» гардероба – отличный способ «повеселиться всей семьей, устроив примерку с голосованием семейства ЗА или ПРОТИВ. Рубилово будет серьёзное».

На опубликованных кадрах видно Дорофееву в облегающем наряде, который подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ты такая красивая», «красотка», «ты самая красивая!», «Надя – просто бомба!», «лапуська», «это прекрасное видео!», «суперовский вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, в начале прошлого месяца солисты "Время и Стекло" Надя Дорофеева и  Алексей Завгородний (Позитив) объявили о распаде группы.

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Фанаты были в шоке от новости и до сих пор не могут в это поверить. В одной из фан-групп разместили несколько совместных снимков Нади и Позитива и попросили проголосовать за лучший. 

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Стоит ли говорить, что оба участника группы - просто на высоте. В часности, Надя, как всегда очень горяча, будь то в коротком топе с цепями и шортиках, черном костюме с галкстуком или в боди черных штанах.  

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Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте

Politeka сообщала, что Дорофеева похвасталась прической в нежном образе

Также Politeka писала, что Дорофеева задрала платье, сверкнув прелестями перед Позитивом