33-річна українська актриса і співачка Марта Адамчук, учасниця "Жіночого кварталу", здивувала відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі. Красуня розстебнула кремовий піджак і сфотографувалася крупним планом. Від її чарівною зони декольте неможливо відвести погляду - "хороша чортиця".

Марта зробила коронну укладку (високо поставивши чуб) якій заздрять тисячі прихильниць, а також нанесла яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Доповнили елегантний образ великі сережки.

Зірка зігнула руку і ніжно доторкнулася до ключиці. Крім того зухвало прочинила рот. А ці чортики в очах так і дражнять публіку!

Раніше ми повідомляли, Адамчук підкорила фото в чорному вбранні з незвичайним вирізом на одну сторону. Зірка засвітила оголеним плечиком, доповнивши образ ніжним ланцюжком з невеликим круглим кулоном. Вдалий макіяж і правильне освітлення зробили цей кадр чудовим.

"Ця відстань робить нас ближче, однозначно: сьогодні по відео чату розповідала мамі, як чистити авокадо :)) І це для нас цілий прогрес, враховуючи докарантинний графік і те, що матуся тільки зараз освоїла відео спілкування 🥰", - поділилася Марта в соцмережі.

Також ми розповідали, Адамчук похвалилася дивовижною фігурою на чорно-білому фото. Зірка накинула пальто на голе тіло (принаймні, таке враження), засвітивши чарівні ніжки і звабливе декольте. На обличчі у неї були темні окуляри, що приховали погляд. Волосся Марта зібрала у хвостик.

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