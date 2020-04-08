Популярна українська співачка Наталя Могилевська вразила помолоділим виглядом, за допомогою якого вирішила «зустрічати» весну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«А на вулиці прокидається Природа...», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в під'їзді, сидячи на сходах. В руках зірка тримає красивий букет жовтих тюльпанів. При цьому її шанувальники звернули увагу на помолоділий вид кумира.
Термінову заяву зробили в МОЗ про скасування карантину: "Через 10 днів..."
Важливе попередження: чим обернеться прогулянка з котом замість собаки на карантині, "ніколи так не робіть"
Українці пішли на крайність через безробіття: "за комуналку собаку не продали, зате..."
Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки, відео
«Вау, яка краса», «просто шикарна», «яка прекрасна дівчина», «Відразу згадала Ваш кліп-там було багато тюльпанів і безтурботності...клас», «обожнюю», «як завжди - милашка і краса», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Наталя Могилевська активно веде сторінку в Instagram і нещодавно опублікувала красиве селфи.
Зірка опублікувала знімок, зроблений в машині. Артистка показала себе крупним планом, закинувши хвилясте волосся набік.
Природна краса Наталки була підкреслена з допомогою туші на віях. А також на обличчі виділялися брови. Ніжно-рожевий колір губ доповнив образ.
Могилевська дивилася в камеру і посміхалася. Виглядала вона шикарно.
Варто відзначити, що на співачці була, по всій видимості, сіра толстовка і чорна безрукавка.
"Доброго ранку всім! Як Ви? Розповідайте, хто що робить. Які заходи безпеки застосовуєте? Що змінилося у вашому житті? Я сьогодні пішла танцювати. Удвох, це не вдесятьох все-таки...", - написала артистка.
Нагадаємо, Безсоромна Могилевська присвятила гордістю в бездонному декольте
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська завела нового чоловіка і несподівано заговорила про особисте
Також Politeka писала, що Могилевська засвітила свою гідність в екстремальному розрізі