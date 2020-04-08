Зірку просто не впізнати!

Популярна українська співачка Наталя Могилевська вразила помолоділим виглядом, за допомогою якого вирішила «зустрічати» весну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«А на вулиці прокидається Природа...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в під'їзді, сидячи на сходах. В руках зірка тримає красивий букет жовтих тюльпанів. При цьому її шанувальники звернули увагу на помолоділий вид кумира.

«Вау, яка краса», «просто шикарна», «яка прекрасна дівчина», «Відразу згадала Ваш кліп-там було багато тюльпанів і безтурботності...клас», «обожнюю», «як завжди - милашка і краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Наталя Могилевська активно веде сторінку в Instagram і нещодавно опублікувала красиве селфи.

Зірка опублікувала знімок, зроблений в машині. Артистка показала себе крупним планом, закинувши хвилясте волосся набік.

Природна краса Наталки була підкреслена з допомогою туші на віях. А також на обличчі виділялися брови. Ніжно-рожевий колір губ доповнив образ.

Могилевська дивилася в камеру і посміхалася. Виглядала вона шикарно.

Варто відзначити, що на співачці була, по всій видимості, сіра толстовка і чорна безрукавка.

"Доброго ранку всім! Як Ви? Розповідайте, хто що робить. Які заходи безпеки застосовуєте? Що змінилося у вашому житті? Я сьогодні пішла танцювати. Удвох, це не вдесятьох все-таки...", - написала артистка.

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