Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала "дикі" танці в стильному вбранні

Цього разу молода зірка вирішила показати, як проводить час вдома під час карантину в стильному яскраво-червоному спортивному костюмі. Дівчина повеселилася з розпущеним волоссям і легким макіяжем перед об'єктивом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, Соня вирішила записати в спеціальному додатку "Тік-Ток" власні запальні танці в сонячній кімнаті. Раніше користувачі мережі вже неодноразово відзначали, що постать дівчини і її яскрава зовнішність дивно поєднуються і дівчині судилося бути моделлю.

Проте, як відомо, внучка легендарної артистки займається музикою і вже випустила кілька треків. Перш, ніж поступити в школу дизайну в Нью-Йорку, вона закінчила два класи старшої школи в Лондоні.

У США у вільний від навчання час зйомок дівчина любить приділяти прогулянок.

Раніше ми повідомляли, що онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко позувала в стильному і, певною мірою, відвертому вбранні .

Модель покрасувалася у пісочного кольору светрі, шортах, плащі та черевиках. Молода красуня-співачка прогулялася практично в самому серці Нью-Йорка і виглядала при цьому просто приголомшливо.

Як зазвичай у випадку зі стрункою красунею на її обличчі не було видно надлишку макіяжу, укладання була простою і стильною, а наряд - трендовим. Цього разу образ Соні вийшов, на перший погляд, "нешкідливим", але шанувальники моделі все-таки придивилися і зрозуміли, що дівчина позувала без білизни. Під її светром не було бра.

Нагадаємо, внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе крупним планом на новому фото.

На кадрі Соня себе показала в неоновому світлі. Кадр був зроблений настільки грубо, що неможливо розгледіти одяг внучки Ротару. Волосся Євдокименко вирішила залишити розпущеним. На кадрі можна легко розглянути зовнішність молодої красуні.

Під фото відзначилася і Софія Ротару, яка поставила лайк публікації. Фанати також встигли поставити більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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