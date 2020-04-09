Племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay розповіла, як перенесла смерть батька

Чоловік молодшої сестри Софії Ротару Лідії 65-річний бізнесмен Сергій Хлябич помер 25 березня.

Тільки зараз Sonya Kay зважилася прокоментувати горе, яке сталося в їхній родині.

«Мама зателефонувала мені і сказала – тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається. Тому що вони з мамою приїхали з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували, все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і батько помер за секунду», – розповіла Sonya Kay.

Трагедія порушила плани дівчини, адже саме тато повинен був вести її до вівтаря вже цього літа. У Києві співачка збиралася відгуляти розкішне весілля.

«Весілля не буде, тому що без нього мені вона не потрібна. Ми просто розпишемося 7 червня і все. Розпишемося і будемо жити далі», – поділилася Sonya Kay.

Раніше повідомлялося, що влітку у дівчини заплановане весілля з хокеїстом, який молодший за неї на три роки. Виконавиця розповідала, що різниця в віці її зовсім не бентежить. За її словами, це сімейне, адже її батько також трохи молодший від матері.

Сергій Хлябич і Лідія Ротару були разом протягом 40 років, у шлюбі у них народилася дочка, яку назвали Софія, вона ж Sonya Kay.

Сергія Хлябича поховали в Чернівцях з почестями.

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